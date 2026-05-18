“Geldikleri Gibi Giderler” oyunu TMK için sahnelendi

"Geldikleri Gibi Giderler" tiyatro oyunu, Türk Maarif Koleji (TMK) için sahnelendi.

Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği özel tiyatro etkinliğiyle, sanatseverleri ve eğitime destek vermek isteyen yurttaşları bir araya getirdi.

Tiyatro Aşhk tarafından hazırlanan “Geldikleri Gibi Giderler” isimli oyun, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) sahnelendi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi sözünden ilhamla hazırlanan ve Cumhuriyet değerlerine selam niteliği taşıyan oyun, büyük bir beğeniyle izlendi.

Oyunu, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri, TMK öğretmenleri ve müdürü ile vakıf yöneticileri de izledi.

Yazarlığını Tiyatro Aşhk’ın üstlendiği oyunun yönetmen koltuğunda Hüseyin Köroğlu yer aldı. Oyunda, Şenay Saçbüker ve Hüseyin Köroğlu sahne alırken, piyano performansını Yılım Ceceloğlu gerçekleştirdi. Dekor ve kostüm tasarımı ise Ayhan Doğan tarafından hazırlandı.

Performansıyla izleyicileri etkileyen Hüseyin Köroğlu, amaçlarının aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin Kurtuluş Savaşı’na verdiği desteği izleyicilere aktarmak olduğunu kaydetti. Köroğlu, Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti ve Başkanı Dr. Pembe Delikurt’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

“Geldikleri Gibi Giderler” adlı oyun etkinliğinin tüm gelirinin Türk Maarif Koleji için kullanılacağı vurgulandı.

Oyunun sonunda Pembe Delikurt’a, vefat eden eşi Derviş Delikurt’un “Mücahitlik Madalyası” da takdim edildi.

Gecede, sponsorlara da plaket verildi.