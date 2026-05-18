Girne Belediyesi’nde karikatür sergisi açılacak

Girne Belediyesi, İranlı karikatür sanatçısı Seccad Hicazi’nin eserlerinden oluşan karikatür sergisine ev sahipliği yapacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 20-25 Mayıs tarihleri arasında Girne Belediyesi'nin yeni hizmet binasında açılacak sergide Hicazi’nin karikatürleri yer alacak.

Sergi, mesai saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

