Mersinlik köyü tahliye edildi

Dört gündür süren ve tamamen kontrol alınamayan kantara yangını akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu Yenidüzen'e yaptığı açıklamada Mersinlik köyünün %70 oranında tahliye edildiğini, köyde sadece gençlerin yangına müdahale için nöbette olduğunu açıkladı.

Mersinlik köyünün kuzeyinden denize doğru ilerleyen yangın 3 farklı noktada devam ediyor

Lefkoşa, 24 Haziran 22 (TAK): Mersinlik bölgesinde 4 gündür devam eden yangın, öğleden sonra rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlendi. Mersinlik köyü tedbir amacıyla kısmen boşaltıldı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yangının Mersinlik köyünün kuzeyinden denize doğru ilerlediğini belirterek, yangının 3 farklı noktada devam ettiğini, şu an için yangının yerleşim yerleri için tehlike arz etmediğini ancak, ilerleyen saatlerde rüzgarın da etkisiyle ne olacağını bilemediklerini kaydetti.

Bu amaçla Mersinlik köyünün tedbir amacıyla kısmen boşaltıldığını belirten Cahitoğlu, bölgeden kadın, yaşlı ve çocukların uzaklaştırıldığını, olası bir tehlike karşısında yangınla mücadeleye destek amacıyla gençlerin köyde bırakıldığını kaydetti.

TAK muhabirinin yangınla ilgili sorularını yanıtlayan Cahitoğlu, rüzgarın da etkisiyle yangının seyrinin Kantara’ya dönebilme ihtimaline karşı önlemler alındığını belirtti.

Cahitoğlu, özel şirketlerden iş araçları, gönüllü vatandaşlar, sivil savunma teşkilatı, itfaiye ve diğer ekiplerin bölgede bulunduğunu kaydetti.

Dün akşam yangının Kantara’ya ulaşmaması için çok ciddi bir mücadele verildiğini, aynı mücadelenin bu akşam da devam edeceğine işaret eden Cahitoğlu, yangının doğuya dönebilme ihtimaline karşı tüm hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Cahitoğlu, yangın uçakları ve helikopterleriyle mücadelenin akşam 19.30’a kadar yapılabildiğini, çalışmaların sabah erken saatlerde başlayabilmesi için Güney Kıbrıs ve Birleşmiş Milletlere sabah 04.30 gibi taleplerini yineleyeceklerini söyledi.

Hüseyin Cahitoğlu, bir soru üzerine, rüzgarın yönünden dolayı,Ağıllar bölgesi için şu anda bir sıkıntı bulunmadığını aktardı.