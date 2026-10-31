Hotel mutfağında ani ölüm

Girne’deki bir hotelin mutfağında çalışırken aniden rahatsızlanan Girne sakinlerinden 49 yaşındaki Mehmet Eyyüp Dikici yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Dikici, kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dikici’nin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.