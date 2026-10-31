DAÜ'de "Meme Kanseri Farkındalık Semineri” düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu tarafından “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” gerçekleştirildi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, etkinlik, DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nde düzenlendi.

Meme kanserine ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen seminerde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan Genel Cerrah Dr. Simay Dal Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Güley Bilgi Abatay konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerde, meme kanserinin belirtileri, erken tanının önemi ve kanserle başa çıkma sürecinin duygusal ve sosyal boyutları ele alındı.