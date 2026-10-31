Lefkoşa’da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da dün akşam 19.30 sıralarında 19 yaşındaki Mert Bilmez yönetimindeki UZ 477 plakalı araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Şehit Ecvet Yusuf Caddesi kavşağında, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye çıktı ve o esnada güney istikametine doğru 92 miligram alkollü içki tesiri altındaki 63 yaşındaki Yusuf Çobani yönetimindeki UB 787 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan Yusuf Çobani, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.