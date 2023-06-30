Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle en az 112 kişi hayatını kaybetti

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkede son iki haftada bazı bölgelerdeki hava sıcaklıklarının 50 dereceye yaklaşması nedeniyle en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ulusal medya bunaltıcı hava dalgasının ülkenin kuzeybatısı ile güneydoğusunu etkisi altına aldığı ve rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle can kayıplarının en az 112 olduğunu aktardı.

Bakanlığın açıklamasında, ölümlerin üçte ikisinin 18-24 Haziran tarihleri arasında, geri kalanının ise bir önceki hafta meydana geldiği belirtildi.

Bu tarihler arasındaki haftada 69 kişi öldü.

Geçen yılın aynı döneminde sıcaklığa bağlı sadece bir ölüm vakası kaydedilmişti.

Hayatını kaybedenlerin 45 ila 64 yaş aralığında olduğu ve vakaların büyük bir kısmının sıcak çarpmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği bir kısmının ise vücuttaki su kaybı ile bağlantılı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kuzeydeki şehirlerde sıcaklıklar hala çok yüksek seviyelerde seyrederken Sonora eyaletine bağlı Aconchi kasabası çarşamba günü 49 santigrat dereceyi görmüştü.

Bakanlık tarafından gecikmeli olarak açıklanan rapor, son iki haftada sıcaklığa bağlı ölümlerde önemli bir artış olduğunu da gösteriyor.

Bu arada sene başından şimdiye kadar sıcaklığa bağlı ölümler 2022 yılındaki rakamların üç katına ulaştı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador aşırı sıcaklardan ölümlerin arttığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu öne sürerek bunun kendi yönetimine karşı yürütülen bir olumsuz medya kampanyası olduğunu iddia etti.