Mehmetçik İmar Planı için Birleşik Kurul toplandı

Mehmetçik İmar Planı için Birleşik Kurul bugün toplandı.

Mehmetçik Belediyesi’nde yer alan toplantıya, Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Şehir Planlama Dairesi’nden şehir plancısı Elda İstillozlu ve Mehmetçik Belediyesi’nden şehir plancısı Akıle Tolgan katıldı.

Toplantıda, Kurul Başkanlığına Cemil Sarıçizmeli, Başkan Yardımcılığına da Ertuğrul Toroslu seçildi.

Sarıçizmeli, toplantıdan sonra TAK’a yaptığı açıklamada, ilgili tüm kesimlerin görüşlerini alarak, herkesi kucaklayarak, konsensüsle imar planının hayata geçmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

10’uncu ve 36’ncı günlerde de toplantılar yapılacağını bildiren Sarıçizmeli, 10’uncu günde, Şehir Planlama Dairesi’nin Mehmetçik Belediye Meclisi’ne sunum yapacağını; 36’ncı günde ise Belediye Meclisi’nin nihai kararını vereceğini bildirdi.

Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı’nın daha sonra Birleşik Kurul’a giderek Şehir Planlama Dairesi’nin bağlı olduğu Turizm ve Çevre Bakanlığı’na gönderileceğini ve ardından Başbakanlık’ın onayıyla yürürlüğe gireceğini anlattı.

Sarıçizmeli, “Süreç henüz tamamlanmış değil ama önemli bir noktaya geldik. İlgili sivil toplum örgütleri, meslek odaları, bölge halkı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla istişarelerimiz sürecek. Birlikte çalışarak bölgemizin ve ülkemizin geleceğine katkılar koymaya devam edeceğiz. Hepimize hayırlı olsun.” dedi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, imar planı taslağının yasallaşması sürecinin engellendiği gerekçesiyle 29 Eylül Çarşamba günü Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde çadır eylemi başlatmış, eyleme 4 Ekim Pazartesi günü Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da bakanlığın bahçesine çadır kurarak, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise çadır kurmadan destek belirtmişti.

Çadır eylemine bazı siyasi partilerle sivil toplum örgütleri ve Güzelyurt Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da ziyaret ederek destek vermişti.

Çadır eylemine, 7 Ekim Perşembe günü Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan'ın birleşik kurul toplantı çağrısı yapması üzerine son verilmişti.