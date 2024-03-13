Mehmet Eziç hastaneye kaldırıldı

İş insanı Mehmet Eziç, rahatsızlanması sonucu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YENİDÜZEN’in hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre Eziç, anjiyo yapıldığı sırada kalp krizi geçirdi, ardından da ameliyata alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Eziç’ie By-Pass ameliyatı yapıldığı, 2 gün süreyle yoğun bakımda kalacağı öğrenildi.

YDÜ Hastanesi Başhekimliği tarafından az sonra detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.