Mehmet Akif Caddesi 19 Ağustos’ta trafiğe açılıyor

Lefkoşa'nın en yoğun caddelerinden olan Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu), 19 Ağustos Pazartesi günü yeniden trafiğe açılıyor. Çalışmalar, Bedrettin Demirel Caddesi’nde devam edecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından sürdürülen Ana Taşıyıcı Hat (Trunk E) çalışmaları kapsamında Mehmet Akif Caddesi’nin 19 Ağustos Pazartesi sabahı trafiğe açılacağı, kanalizasyon çalışmalarının 2. etabının ise aynı gün sabah saatlerinde Bedrettin Demirel Caddesi’nde başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki çalışmaların 15 günlük sürede tamamlanacağı kaydedildi.

Trafik düzenlemeleri

Çalışmalar boyunca Gültekin Şengör Sokak’tan Bedrettin Demirel Caddesi’ne çıkış olmayacak.

Atatürk Caddesi’nden Başbakanlık Işıkları istikametine de çıkış yapılamayacak. Ayrıca Şht. Ertuğrul İlkokulu’nun bulunduğu Şht. Hüseyin Bora Sokak trafiğe kapalı olacak.

Trafiğin kontrollü olarak verileceği çalışmalar süresince, araç sürücülerinin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.