Meclis açılamadan tatile girdi
UBP-DP- YDP Azınlık Hükümeti, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde de nisabı sağlayamadı.
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Meclis Genel Kurulu, Pazartesi nisap yetersizliği nedeniyle tamamlayamadığı birleşimini, bugün de aynı sebeple açamadı.
Pazartesi günkü birleşimi UBP- DP –YDP Azınlık Hükümeti’nin nisap eksiği yüzünden tamamlayamayan Meclis, 24 saat sonraya ertelenmişti. Dün de nisabın sağlanamadığı Meclis Birleşimi bugüne ertelenmişti.
Meclis Genel Kurulu saat 10:15’te ilk deneme girişiminde de yeter sayıyı bulamadı, 10 dakika sonra yeniden toplanmayı deneyecek.
Meclis açılamadan tatile girdi
UBP-DP- YDP Azınlık Hükümeti, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde de nisabı sağlayamadı. Meclis Genel Kurulu’nun ‘olağan’ toplantıları bugün itibarı ile tamamlanıp 1 Temmuz Perşembe günü itibarıyla Meclis tatili başlayacağından, Meclis’in gelecek olağan birleşimi 1 Ekim’de yapılacak
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