Hükümet iyice tıkandı, ‘Nisap’ pazarlığı sonuç vermedi

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti dün nisap sorununu yine aşamadı, bir kez daha Meclis’i açamadı.

‘Bakanlık pazarlığı’ iddiaları ile ismi anılan Serdar Denktaş dün Meclis’e yine gitmedi, nisaba destek vermedi.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin dün Meclis Genel Kurulu’nu açamaması nedeniyle, bugüne ertelenen birleşim için ‘Meclis Dostluk Grubu’nun Ankara ziyareti nedeniyle nisabın yine sağlanamayacağı öngörülüyor.

‘ARTIK YETER’

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: "Meclis'i ne açmayı becerebildiler, ne de kapatmayı!”

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Armağan Candan: “Meclisi açamayan hükümet bitmiş demektir”

Milletvekili Asım Akansoy: “Gerçekten bu kadar sorumsuzluk artık yeter !”

Milletvekili Erkut Şahali: “Mecliste iki gündür yaşananlar nisap sorunu değil, bir "edep" sorunudur!”

Milletvekili Doğuş Derya: “Toplumsal iradeyi yok saymakla, yönetim erkini icazete bağlamakla, müdahaleyle, atamayla, ayartmayla, manipülasyonla, yalanla, hukuk ihlaliyle hükümet değil "rüsva" olunur.”

YENİDÜZEN

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti dün nisap sorunu nedeniyle tamamlayamadığı Meclis Birleşimi’ni dün de açamadı. Toplantı bugüne ertelendi.

İlk başarısız girişimin ardından verilen 10 dakika aradan sonra Meclis yeniden toplanmayı denedi, yeter sayı olmadığı için toplantı yine 24 saat sonraya, yarına ertelendi.

Nisap sorunu nedeniyle tatil öncesi son birleşim olan önceki günkü toplantısını tamamlayamayan Meclis, dün 14:20 sıralarında toplanma girişimi yaptı.

Azınlık Hükümeti uzun süre nisap aradı

Nisap sorunu nedeniyle tatil öncesi son birleşim olan önceki günkü toplantısını tamamlayamayan Meclis Genel Kurulu, dün de ‘nisap sorunu’ nedeniyle toplanamadı.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, Meclis’in tatil öncesi son toplantısı olan önceki gün, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun izinli olduğu için katılmadığı birleşimi açmak için saatlerce DP Milletvekili Serdar Denktaş’ı beklemiş, kulislerde konuşulanlara göre ‘ikna’ etmeye çalışmıştı.

Serdar Denktaş’ın katılımı ile açılan Meclis, gün içinde yine nisabını kaybetmiş, Azınlık Hükümeti’nin nisabı sağlayamaması üzerine de bugüne ertelenmişti.

Dün saat 10:00’nda açılması gereken Meclis Genel Kurulu, yine Azınlık Hükümeti’nin nisap krizine takıldı.

Adı ‘Bakanlık pazarlığı’ iddiaları ile anılan Serdar Denktaş’ın dün Meclis’e gelmedi, nisaba destek vermedi.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin dün Meclis Genel Kurulu’nu açamaması nedeniyle, birleşim 24 saat sonraya, bugüne ertelendi.

Ancak, bugün ‘Meclis Dostluk Grubu’nun Ankara ziyareti nedeniyle nisabın yine sağlanamaması bekleniyor.





MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ ‘ARTIK YETER’ DEDİ…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

"Meclis'i ne açmayı becerebildiler, ne de kapatmayı!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Azınlık Hükümeti'nin meclisi açamamasına tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımında Erhürman "Meclis'i ne açmayı becerebildiler, ne de kapatmayı! Böyle saçmalık görülmedi! Malumu ilan edin artık: Zaten ölü doğmuş olan bu hükumet bitti! Halkı bu kadar sıkıntı içinde bir de bu saçmalıklarla uğraştırmaya kimsenin hakkı yok!!!" dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Armağan Candan:

“Meclisi açamayan hükümet bitmiş demektir”

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Armağan Candan, Meclis’in açılamasına tepki gösterdi, “Meclisi açamayan hükümet bitmiş demektir. Yapılması gereken hükümetin bir an önce istifa edip seçimin önünü açmasıdır. Kimsenin daha fazla halkın vaktini çalmaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekili Asım Akansoy:

“Gerçekten bu kadar sorumsuzluk artık yeter !”

“Hükümet, memleket için büyük zaman kaybı. Dün (önceki gün) Mecliste nisap sağlayamayan ve birbirine düşen hükümet vekilleri, Meclisi bugün (dün) de açamadı.

Yarına ertelenen oturum yine açılamayacak. Çünkü bir grup vekil Ankara’da olacak. Günün sonunda İç Tüzük gereği Meclis Ekim ayına ertelenecek.

Bu ciddiyetsizliğin, rezilliğin bir an önce bitmesi, azınlık hükümetinin halkın yakasından düşmesi için erken seçime gidilmesi gerekir.

Gerçekten bu kadar sorumsuzluk artık yeter !”

CTP Milletvekili Erkut Şahali:

“Mecliste iki gündür yaşananlar nisap sorunu değil, bir "edep" sorunudur!”

“Mecliste iki gündür yaşananlar nisap sorunu değil, bir "edep" sorunudur!

Bırakın hükümeti, kendi partisini dahi yönetemeyen üç kafadarın, bilerek ve isteyerek ülkeye zarar vermeye devamıdır.

Meclis'in itibarını hiçe sayan, kendi kişisel itibarlarını seçilmiş olmaktan ibaret sanan, iradeyi makam koltuğunda gören, yasaymış, Anayasa'ymış umurunda olmayan bu çete, devletin başına adeta çöreklendi. Bu kumaş artık yama tutmaz! Ecel geldiyse, göndermek olmaz! Kendi tekliflerini kendileri yok sayarken, kimse bizden onları saymamızı beklemesin. Bu iş bitti! Bazıları da "seçim yapsak n'olacak" der ya, en çok da onlara şaşarız. Merak etmesinler, bundan beteri olmaz...”

CTP Milletvekili Doğuş Derya:

“Artık müsaade edin de halk karar versin”

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterdi. Derya, “Artık müsaade edin de halk karar versin. İstifa edin!” dedin.

İşte Derya’nın açıklaması:

“Toplumsal iradeyi yok saymakla, yönetim erkini icazete bağlamakla, müdahaleyle, atamayla, ayartmayla, manipülasyonla, yalanla, hukuk ihlaliyle hükümet değil "rüsva" olunur. Yarattığınız tahribat geri dönülmez bir noktaya geliyor. Artık müsaade edin de halk karar versin. İstifa edin!”