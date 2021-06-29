Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Armağan Candan, Meclis’in açılamasına tepki gösterdi, “Meclisi açamayan hükümet bitmiş demektir. Yapılması gereken hükümetin bir an önce istifa edip seçimin önünü açmasıdır. Kimsenin daha fazla halkın vaktini çalmaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

CTP'Lİ VEKİLLER NE DEDİ? CTP'Lİ VEKİLLER NE DEDİ? CTP'Lİ VEKİLLER NE DEDİ?

CTP Milletvekili Asım Akansoy: “Gerçekten bu kadar sorumsuzluk artık yeter !”

“Hükümet, memleket için büyük zaman kaybı.

Dün (önceki gün) Mecliste nisap sağlayamayan ve birbirine düşen hükümet vekilleri, Meclisi bugün (dün) de açamadı.

Yarına ertelenen oturum yine açılamayacak. Çünkü bir grup vekil Ankara’da olacak. Günün sonunda İç Tüzük gereği Meclis Ekim ayına ertelenecek.

Bu ciddiyetsizliğin, rezilliğin bir an önce bitmesi, azınlık hükümetinin halkın yakasından düşmesi için erken seçime gidilmesi gerekir.

Gerçekten bu kadar sorumsuzluk artık yeter !”

CTP Milletvekili Erkut Şahali: “Mecliste iki gündür yaşananlar nisap sorunu değil, bir "edep" sorunudur!”

“Mecliste iki gündür yaşananlar nisap sorunu değil, bir "edep" sorunudur!

Bırakın hükümeti, kendi partisini dahi yönetemeyen üç kafadarın, bilerek ve isteyerek ülkeye zarar vermeye devamıdır.

Meclis'in itibarını hiçe sayan, kendi kişisel itibarlarını seçilmiş olmaktan ibaret sanan, iradeyi makam koltuğunda gören, yasaymış, Anayasa'ymış umurunda olmayan bu çete, devletin başına adeta çöreklendi. Bu kumaş artık yama tutmaz! Ecel geldiyse, göndermek olmaz! Kendi tekliflerini kendileri yok sayarken, kimse bizden onları saymamızı beklemesin. Bu iş bitti! Bazıları da "seçim yapsak n'olacak" der ya, en çok da onlara şaşarız. Merak etmesinler, bundan beteri olmaz...”

CTP Milletvekili Doğuş Derya: Artık müsaade edin de halk karar versin. İstifa edin!

"Toplumsal iradeyi yok saymakla, yönetim erkini icazete bağlamakla, müdahaleyle, atamayla, ayartmayla, manipülasyonla, yalanla, hukuk ihlaliyle hükümet değil "rüsva" olunur. Yarattığınız tahribat geri dönülmez bir noktaya geliyor. Artık müsaade edin de halk karar versin. İstifa edin!"