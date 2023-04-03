Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), El-Sen’in başlattığı eyleme destek vermek amacıyla bugün, Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği Meclis’te tam gün grev yapıyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “kurumlarımıza sahip çıkma adına, El-Sen’in başlatmış olduğu eyleme destek vermek için sendikamız bugün, Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı'nın görüşüleceği Meclis’te tam gün grev uygulayacak” dedi.