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Meclis'te tam gün grev!

Meclis'te tam gün grev!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), El-Sen’in başlattığı eyleme destek vermek amacıyla bugün, Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği Meclis’te tam gün grev yapıyor.

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), El-Sen’in başlattığı eyleme destek vermek amacıyla bugün, Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği Meclis’te tam gün grev yapıyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “kurumlarımıza sahip çıkma adına, El-Sen’in başlatmış olduğu eyleme destek vermek için sendikamız bugün, Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı'nın görüşüleceği Meclis’te tam gün grev uygulayacak” dedi.

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