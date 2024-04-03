Meclis’teki stenografların grevi altıncı gününde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Cumhuriyet Meclisinde görev yapan stenografların sorunlarına çözüm bulunması talebiyle başlattığı grev altıncı gününde devam ediyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Meclis’te stenografların sorunlarına çözüm bulunması ile ilgili Meclis Başkanı ve Genel Sekreteri’nin “duyarsız tutumunun” sürdüğünü savunarak, sendikanın Mecliste başlattığı grevin bugün altıncı gününde de devam ettiğini bildirdi.