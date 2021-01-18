Meclis'te gündem: Başkanlık Divanı seçimleri
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bu sabah toplanacak. Toplantının gündeminde Başkanlık Divanı seçimleri bulunuyor.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bu sabah toplanacak.
Toplantının gündeminde Başkanlık Divanı seçimleri bulunuyor.
Meclis’te bugün Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname de görüşülecek.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmalarına da yer verilecek.
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