Meclis’te devlet ismi tartışması

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da, “Kıbrıs Türk Devleti ve Anayasa” konulu güncel konuşma yaptı. Konuşmasına başlamadan önce milletvekillerinin yazılı sorularına yanıt alamadığı eleştirisinde bulunan Solyalı, sorduğu soruların cevaplarını almakta ısrarcı olduklarını ve bu konudaki sorumluluğun da Meclis Başkanlığında olduğunu kaydetti.

Konuşmasına bir dizi soruyla devam eden Solyalı, KKTC'ye ilişkin BM kararlarının nasıl kaldırılacağının, devletin adının nasıl değiştirileceğin, görüşmelerin ve tanınmanın nasıl yapılacağının ve özel temsilci konusundaki duruşun ne olduğunun halka net açıklanması gerektiğini söyledi.

Solyalı, yanlış olaylar sonucu Kıbrıs Türk halkının Pile konusunda kınandığına işaret ederek, bunlara harcanacak enerji yerine ülkenin ve halkın doğru yönlendirilebileceğini kaydetti.

Ertuğruloğlu: “Gündemimizde böyle bir konu yok”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, devletin ismine ilişkin tartışmalara değinerek, konunun başka başka yerlere çekildiğini söyledi. Hükümet gündeminde böyle bir konu olmadığını ve KKTC’nin adının mevcut Anayasa ile değiştirilemeyeceğini belirten Ertuğruloğlu, devletin Anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olduğunu kaydetti.

Ertuğruloğlu, isim değişikliği konusunda ortaya bir isim çıkarılsa da bunun bu şekilde olamayacağını belirterek, Annan Planı'nda da bir isim ortaya atıldığını ancak buradaki devletin egemen statüde olmadığını anımsattı. Önemli olanın, Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk olarak, egemen bir devlete sahip olması olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, bunun da KKTC olduğunu vurguladı. Ertuğruloğlu, gelecekte bir ihtiyaç olursa Anayasal düzen içinde bunun tartışılabileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile konusuna da değinerek, yol çalışmasının planlandığı gibi sürdüğünü belirtti ve orada yaşananları anlatarak, BM Güvenlik Konseyi açıklamasını anımsattı.

“Bu yol yapılacak” diyen Ertuğruloğlu, küçük bir yol yapım çalışmasının büyütüldüğünü, BM’nin işin içine İngiliz ve Rum tarafını soktuğunu söyledi. Ertuğruloğlu, yol yapımını engellemek için çalışma yapıldığını ancak amacı Pile halkının evine en rahat şekilde ulaşmasını sağlamak olan KKTC devletinin kararlığını sürdürdüğünü söyledi.

Ticari eşya geçişiyle ilgili engellemelere de değinen Ertuğruloğlu, bu tartışmalar sayesinde Pile’nin, AB’nin yani Rum hükümetinin kontrolünde bir bölge olarak kabul edildiğini öğrendiklerini belirtti.

Ertuğruloğlu, özel temsilci konusuna da değinerek, BM kararlarının bağlayıcılığı olmadığını, tavsiye nitelikli olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının buna teslim olamayacağını söyledi. Ertuğruloğlu, bu kararlardan bir fayda gelmeyeceğini ve bunların dışına da çıkılabileceğinin kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Egemen eşitliğin ve iki devletin varlığının önemine işaret eden Ertuğruloğlu, Türk tarafı olarak müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesini reddettiklerini söyledi.

Devletin adının “KKTC” olduğunu yineleyen Ertuğruloğlu, devletin isminin farklı kullanılmadığını ve devletin “KKTC” olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile muhalefet milletvekilleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.