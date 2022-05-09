Meclis toplandı, yarınki birleşimi erteledi, CTP karşı çıktı

Meclis Genel Kurulu toplandı, Genel Kurul’da ilk olarak yarınki birleşimin ertelenmesine ilişkin Danışma Kurulu kararı bilgiye getirildi.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ‘mazeretli’ olduğu gerekçesiyle birleşime katılmadı.

Şahali: “Ertelemeye şiddetle karşıyız”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, yarınki birleşimin ‘denetleme’ günü olduğuna işaret etti, ertelenmesini eleştirdi.

Çok değerli zamanın israf edildiğini ve bunun kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Şahali, erteleme kararına da şiddetle karşı olduklarını vurguladı, vazgeçilmesi gerektiğine değindi.

Berova: UBP’nin denetimden korkması, kaçması söz konusu değil

UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, partilerin kendi içindeki değerlendirmelere ihtiyaç olduğunu, yarınki birleşimin normal hükümet süreçleri içerisinde hükümetlerin, bakanlıkların denetlenmesi için düzenlendiğini belirtti.

Berova, UBP’nin denetimden kaçması ve korkmasının söz konusu olmadığını da söyledi.

Yarınki birleşim Berova’nın konuşmasının ardından oyçokluğu ile ertelendi.