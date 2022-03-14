Meclis, Pazartesi-Salı günleri toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gecikmeli olarak saat 13.15’te toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantıda ilk olarak başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi ve sürekli komitelerle diğer komitelerdeki üye sayıları ile partilerin hangi milletvekilleriyle temsil edileceğine ilişkin kararlar okunarak onaya sunuldu.

Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde milletvekillerinin 16 güncel konuşma istemi yer alıyor.

Ayrıca milletvekilleri, kürsüden sorularını da sorabilecek.

Geçtiğimiz dönemde Pazartesi ile Perşembe toplanan Meclis Genel Kurulu, oy çokluğu ile Pazartesi ve Salı günleri bir araya gelecek.

Yeni düzenleme 21 Mart'tan itibaren başlayacak