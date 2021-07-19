Meclis önünde Erdoğan hazırlığı

Ayşe Güler

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde, Meclis önünde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda polis, hem Meclis binası içerisinde hem de dışarıda kuş uçurtmuyor.

Meclis binası önüne 'Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan' , 'Cumhurbaşkanımız hoşgeldiniz' yazılı pankart asıldı.

YDP, Erdoğan'ı karşılamak üzere Meclis yanına çadır kurdu, hem YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı hem de Erdoğan'ın yan yana fotoğrafları asıldı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği binasına da Cumhurbaşkanı Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerinin asıldığı görüldü.

Erdoğan ziyaretini birçok basın mensubu takip ediyor. Basın mensupları için Elçilik karşında ayrı bir çadır kuruldu.

YDP, Meclis binası önüne davullar, zurnalar eşliğinde geldi.

TC Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinden kareler

Fotoğraflar Burçin Aybars