Meclis önünde Erdoğan 'coşkusu'

Erdoğan'ın sürprizi: Yeni Meclis binası ve Cumhurbaşkanlığı binası

Ayşe Güler

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde, Meclis önünde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda polis, hem Meclis binası içerisinde hem de dışarıda kuş uçurtmuyor.

Meclis binası önüne 'Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan' , 'Cumhurbaşkanımız hoşgeldiniz' yazılı pankart asıldı.

YDP, Erdoğan'ı karşılamak üzere Meclis yanına çadır kurdu, hem YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı hem de Erdoğan'ın yan yana fotoğrafları asıldı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği binasına da Cumhurbaşkanı Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerinin asıldığı görüldü.

15.09 Erdoğan ziyaretini birçok basın mensubu takip ediyor. Basın mensupları için Elçilik karşında ayrı bir çadır kuruldu.

15.11 YDP, Meclis binası önüne davullar, zurnalar eşliğinde geldi.

TC Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinden kareler

Fotoğraflar Burçin Aybars

16.00 Erdoğan'ın özel korumaları da Meclis'te.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meclis'e az önce geldi.

Güvenlik önlemleri artırıldı, Meclis önündeki yol trafiğe kapatıldı.

16.09 Bakanlar, özel makam araçlarıyla değil 'KKTC Bakanları' yazan araçla Meclis'e geldi.

16.51 Erdoğan'ı karşılamak için Tatlısu, Beyarmudu ve Lapta Belediye Başkanları da Meclis'e geldi.

16.55 Erdoğan henüz Meclis'e gelmedi, askeri helikopter Meclis yakınlarında uçuş yapıyor.

16.57 Erdoğan'ı karşılamak için dışarı çıkan, protokol heyeti de yaklaşık yarım saattir sıcak altında dışarıda bekliyor.

17.10 TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 saat 10 dakikalık gecikmeyle az önce Meclis'e geldi.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Ersan Saner de eşlik ediyor.Meclis binasının yan kapısından giriş yapan Erdoğan, burada bulunan halkı selamlayarak, içeri girdi.

17.20 TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan'ın içerisinde yer aldığı otobusle değil, 10 dakika sonra Meclis'e geldi.

17.58 Erdoğan ve beraberindeki heyet Meclis'ten ayrıldı.