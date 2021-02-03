Meclis Genel Kurulu toplantıları ertelendi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yarın ve 8 Şubat Pazartesi günü için planlanan toplantıları, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla ertelendi.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yarın ve 8 Şubat Pazartesi günü için planlanan toplantıları, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla ertelendi.
Meclis’ten yapılan açıklamada, erteleme, Meclis Danışma Kurulu’nun görüşleri de alınarak yapıldı.
Meclis Genel Kurulu’nun toplantı günü ileriki günlerde belirlenecek.
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