Meclis Genel Kurulu toplanacak

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul toplantısının gündeminde, Meclis araştırması açılması için verilen iki önergenin öngörüşmesi var.

Önergeler şunlar:

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Mağusa Milletvekili Erhan Arıklı'nın

sunmuş olduğu, “Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların,

Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi”.

Toplumcu Demokrasi Partisine bağlı tüm Milletvekillerinin birlikte sunmuş oldukları,

“Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi

Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması

Açılması Önergesi”.

Meclis Genel Kurulu’nun yarınki toplantısında, güncel konuşmalara da olanak verilecek.