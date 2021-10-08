Mayıs ayına ait ek mesailer ödendi

Mayıs ayına ait ek mesailer bugün ödendi. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 6 bin 671 kişiye toplam 16 milyon, 833 bin, 909 TL, 64 kuruş ödeme yapıldığını açıkladı.

Oğuz ayrıca, engellilere ödenen nakdi yardımın asgari ücretten kaynaklanan Eylül ayı farkının da bugün ödeneceğini duyurdu.

Buna göre, 5 bin 47 kişiye toplam 1 milyon, 789 bin, 98 TL, 90 kuruş ödeme yapılacak.