 ‘Market hırsızı’ tutuklandı, ‘ikamet izinsiz’ çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve ikamet izinsiz suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.F.M.Q mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, zanlının ‘Sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz ikamet’ suçlarından mahkemede olduğunu belirtti. Polis, zanlının 31.03.2022 tarihinde Lefkoşa K.Kaymaklı Lemar Süpermarket’ten toplam değerleri 1600 TL olan muhtelif gıda malzemesi ve elektronik mutfak malzemelerini ödeme yapmadan alarak çıktığını aktardı.

Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa'da tespit edilmiş olup temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 25.11.2021 tarihinden itibaren ülkede toplam 97 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini de söyledi. Muhtelif gıda malzemeleri ve elektronik eşyaların da zanlının tasarrufunda tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirten Polis, yapılan tahkikat neticesinde kamera kayıtları ve tanıkların olduğunu belirtti.

Polis, Yemen vatandaşı olan ve ülkede herhangi bir yasal bağı bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Mine Ozankaya, zanlının bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.