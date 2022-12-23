Maliye Bakanlığı: “Öğrenci taşımacılığı yapan firmalar ve eylül ayı ek mesaileri bugün ödendi”

Maliye Bakanlığı, öğrenci taşımacılığı yapan firmalar ve eylül ayı ek mesailerinin bugün ödendiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, öğrenci taşımacılığı yapan firma ve şahıslara 21 milyon, 748 bin, 580 TL ödeme yapıldı” denildi.