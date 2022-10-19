“Mahkeme ‘yurtdışına çıkamaz’ kararı verdi, bu kez de karar yüksek mahkemeye taşındı”

Ertuğrul SENOVA

‘Nereye defnedileceğine’ ilişkin çocukları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu 4 ayı aşkın süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgu’nda bekleyen Aysan Gazi’nin cenazesiyle ilgili dün açıklanan mahkeme kararı bu kez de yüksek mahkemeye taşındı.

Uzun yıllar İngiltere’de yaşadıktan sonra Yeniboğaziçi’ne yerleşen ve Kıbrıs’ın kuzeyinde hayatını kaybeden Gazi’nin cenazesiyle ilgili aile fertlerinden bir taraf Kıbrıs’ın kuzeyinde, bir taraf ise İngiltere’de defnedilmesini talep ediyor.

Karar açıklandı, bu kez de yüksek mahkemeye taşındı

Uzun süredir mahkemelerin gündeminde olan “Gazi’nin cenazesinin nerede defnedileceği” konusundaki karar dün açıklandı.

Aysan Gazi’nin kardeşi Bayram Çubuk, mahkemenin, “Morgda bekleyen bedenin artık yurtdışına çıkışının mümkün olmadığını vurgulayarak, cenazenin Kıbrıs’ın kuzeyinde defnedilmesi yönünde karar ürettiğini” aktardı.

Ancak cenazenin İngiltere’ye defnedilmesini talep eden taraf, söz konusu kararı bu kez de yüksek mahkemeye taşıdı.

Bayram Çubuk: “Gerçekten çok üzülüyoruz”

Cuma günü gerçekleşmesi beklenen yüksek mahkemedeki ilk dava öncesi YENİDÜZEN’e ulaşan Aysan Gazi’nin kardeşi Bayram Çubuk, “Dünkü mahkeme kararı sonrası, burada defnedilmesini isteyen aile fertleri, mahkeme kararını alarak hastaneye gitti, ancak diğer taraf onları engelledi, polis çağırdı ve konunun yüksek mahkemeye taşındığını söylediler. Gerçekten çok üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastaneye ödenmesi gereken rakam 30 bin TL’yi bulmuş”

“Bu kadar eziyet neden yapılıyor, anlamıyorum” diyen Çubuk, “Kulak misafiri oldum, kardeşimin morgda bekletilmesi nedeniyle hastaneye ödenmesi gereken rakam 30 bin TL’yi bulmuş” şeklinde konuştu.

“Artık devlet bu işe el koysun”

“Artık devlet bu işe el koysun” çağrısında bulunan Çubuk, “Günahtır, eziyettir. Vücudu çürümeye başladı. İngiltere’ye nasıl görecekler bu halde? Devlet bu işe el koysun, iki tarafın da sözü geçmesin, kararı devlet versin” dedi.

“Nereye defnedileceğinde anlaşamadılar, kardeşim morgda kaldı!”