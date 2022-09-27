“Nereye defnedileceğinde anlaşamadılar, kardeşim morgda kaldı!”

İngiltere’den gelerek Yeniboğaziçi’ne yerleşen ve uzun yıllardır orada yaşadıktan sonra, 10 Haziran 2022’de, 80 yaşında hayatını kaybeden Aysan Gazi, 3 ayı aşkındır Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgu’nda defnedilmeyi bekliyor.

Aysan Gazi’nin kardeşi Bayram Çubuk, Gazi’nin ‘nereye defnedileceğine’ ilişkin çocukları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu halen morgda olmasına isyan etti, devletin bu konuya el atmasını talep etti.

Aysan Gazi’nin kardeşi Bayram Çubuk: “Gece artık rüyalarıma giriyor, yeter artık, tek istediğim kız kardeşim artık defnedilsin. Hükümetimiz de üzerine düşeni yapsın. 4 ayda belki de 10 kez mahkemeye gittiler ama sonuç alamadılar. Devlet bu konuya el koymalı.”

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz: “15 Haziran’da otopsi yapıldı, mahkeme kararını bekliyoruz”

YENİDÜZEN-ÖZEL HABER

İngiltere’den gelerek Yeniboğaziçi’ne yerleşen ve uzun yıllardır orada yaşadıktan sonra, 10 Haziran 2022’de, 80 yaşında hayatını kaybeden Aysan Gazi, 3 ayı aşkındır Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgu’nda defnedilmeyi bekliyor.

“Gece rüyalarıma giriyor, yeter artık defnedilsin” diyen Aysan Gazi’nin kardeşi Bayram Çubuk, Gazi’nin ‘nereye defnedileceğine’ ilişkin çocukları arasında çıkan anlaşmazlık sonucu hala morgda bekletildiğini söyledi, bu duruma isyan etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Aysan Gazi’nin kardeşi Bayram Çubuk, “Gece artık rüyalarıma giriyor, yeter artık, tek istediğim kız kardeşim artık defnedilsin, huzura ersin” diye isyan etti.

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz ise ilk kez böylesi bir durumla karşılaştığını anlattı, defin için mahkeme kararını beklediklerini kaydetti.

Yargı sürecinin uzamasını ve kamuda yaşanan hantallığı eleştiren kardeşi, “Devlet bu işe artık el atmalı. 4 ayda belki de 10 kez mahkemeye gittiler ama sonuç alamadılar.” dedi.

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, Aysan Gazi’nin naaşına 15 Haziran 2022’de otopsi yaptığını ifade ederken, Polis Basın Subaylığı ise Gazi’nin 10 Haziran’da saat 15:00 sıralarında, kaldığı ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Aysan Gazi’nin kardeşi Bayram Çubuk:

“Gece artık rüyalarıma giriyor, yeter artık, tek istediğim kız kardeşim artık defnedilsin”

Aysan Gazi’nin 83 yaşındaki kardeşi Bayram Çubuk, devletin konuya el atmasını, kardeşinin bir an önce defnedilerek huzura ermesi için isyan etti.

Çubuk, “Gece artık rüyalarıma giriyor, yeter artık, tek istediğim kız kardeşim artık defnedilsin, huzura ersin… Mezarında dinlensin…” dedi.

Yargı sürecinin uzamasını ve kamuda yaşanan hantallığı eleştiren Çubuk, “Devlet bu işe artık el atmalı” şeklinde konuştu.

Çubuk, özetle şunları ifade etti:

“Soruyorum, danışıyorum, avukatlar bunu çok acı görüyor ama elden bir şey de gelmiyor. 4 aydır bu kadın buzlukta yatıyor. Gece artık rüyalarıma giriyor. Yeter artık. Mahkeme süreci çok uzadı, kardeşler anlaşamadı.

Herkes kendi menfaati peşinde… Tek istediğim kız kardeşim artık defnedilsin, huzura ersin… Mezarında dinlensin…

Hükümetimiz de üzerine düşeni yapsın. Eğer devlet isen kendini göster. 4 ayda belki de 10 kez mahkemeye gittiler ama sonuç alamadılar. Devlet bu konuya el koymalı.

Bu konu artık bir sona bağlansın, hayatta kalan tek yakını benim.

İngiltere’de yaşıyordu ama 24 yıldır burada yaşam sürüyordu. Burada olmak istiyordu, burada yaşadı.”

Adli tıp uzmanı Dr. İdris Deniz:

“15 Haziran’da otopsi yapıldı, mahkeme kararını bekliyoruz”

Adli tıp uzmanı Dr. İdris Deniz, Aysan Gazi’nin naaşına 15 Haziran 2022’de otopsi yaptığını, o tarihten beridir Gazi’nin Devlet Hastanesi Morgu’nda tutulduğunu ifade etti.

Aysan gazi’nin çocukları arasında yaşanan ‘nereye defnedileceği’ uzlaşmazlığı nedeniyle Gazi’nin defni için mahkeme sürecinin başladığını anlatan Deniz, “Mahkeme karar verene dek morgda kalacak” dedi.

Gazi’nin naaşının sürekli ilaçlandığı bilgisini de veren Deniz, “Karar çıktığı zaman ilaçlar ve tabutlarız, uluslararası nakil yaparız. Muhafaza açısından ne kadar saklarsak saklayalım çürüme oluyor, mumyalaşma olabiliyor. ” dedi.

Deniz, Aysan Gazi’nin kalp hastası olduğunu ve bu nedenle hayatını kaybettiği bilgisini de verdi.

İlk kez bu kadar uzun süren bir defin süreci gördüğünü kaydeden Deniz, daha önce defnedilme yeri olarak yargıya taşınan durumla karşılaştığını anlattı, “Bir ayda mahkeme sonuç verdi ve hemen defin yapıldı” dedi.