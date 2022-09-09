Mağusa'da uyuşturucudan iki tutuklu

Mağusa’da dün 34 yaşındaki G.T’nin (E) kaldığı ikametgaha, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin arama yapmak üzere geldiğini fark etmesi üzerine, saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan bitkiyi söküp pencereden dışarı attığı tespit edildi. Akabinde, söz konusu ikametgahta yapılan aramada, kurumaya bırakılmış yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki yaprakları bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Üç kök hintkeneviri

Yine dün Mağusa’da, 39 yaşındaki S.Ö’nün (E) kalmakta ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam üç kök hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan bitki bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.