Mağusa’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi, A.J ile A.H.R’nin aracında 150 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit etti.

Polis, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.B. M.M. ve M.A.M.’nin evlerinde yaptığı aramada ise toplam 50 gram ağırlığında metamfetamin ve 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 kişi de tutuklandı.