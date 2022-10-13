Mağusa'da uyuştucu oparesyonu: 1 tutuklu

Polis, Mağusa'da dün 23 yaşındaki H.A.G.'ın evinde düzenlediği operasyonda 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, bir adet hassas terazi ve yüklü miktarda nakit para ele geçirdi.

Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

"12.10.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, H.A.G.(E-23)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 4,050 Euro, 17,200 TL ve 40 Stg nakit para bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."