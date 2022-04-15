Mağusa'da iki iş yerinde yangın

Mağusa 'da dün 10.30 sıralarında İsmet İnönü bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve tadilatta olan bir restoranda binaya elektrik akımı taşıyan elektrik hattının koparak restoranın üzerinde bulunan plastik tenteye temas edip tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın iş yeri çalışanları tarafından söndürülürken, yangın sonrası iki iş yerine ait plastik tenteler yanarak zarar gördü.

Şarjda takılı bırakılan piller yangına sebep oldu

Öte yandan, Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir oto garaj içerisinde, bugün saat 00.05 sıralarında arjda takılı bırakılan pillerinin aşırı ısınıp patlaması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan 3 adet bilgisayar, muhtelif araç yedek parçaları, tamir aletleri, sandalyeler, kapılar ve bir araç tamamen, diğer bir araç ise kısmen yandı. Bununla birlikte binanın tüm elektrik tesisatı ile taşıyıcı profil demirleri ısıdan zarar gördü.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.