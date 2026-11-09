Hristodulidis: “Genel Sekreterle üçlü görüşmenin yolunu açan ilerlemeler kaydedildi”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteriyle gelecek haftalar içerisinde üçlü görüşme yapılmasının yolunu açan ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le bugün yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrasında açıklama yaptı.

“Sigmalive” ve diğer haber siteleri, Hristodulidis’in görüşme sonrasında Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı dönüşünde yaptığı açıklamada, “gelecek haftalarda üçlü görüşme yapılmasının yolunu açan iyi ve özlü bir görüşme gerçekleştirildiğini” söylediğini yazdılar.

Bugünkü görüşmenin önemli sonuçlar ortaya çıkardığını, sonuçsuz kalan diğer konularda da görüşmelerin devam edeceğini belirten Hristodulidis, “genişletilmiş konferans hedefiyle metodoloji, esas ve Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) bugünkü görüşmede ele alındığını” vurguladı.

Görüşme sonrasında BM açıklamasında yer alan unsurların Kıbrıs Rum tarafının önerileri olduğunu ileri süren Hristodulidis, 19 maddelik önerileri Kıbrıs Türk tarafına ve Holguin’e yazılı olarak da verdiğini belirtti.

“Politiscy” haber sitesine göre ise Hristodulidis, bugünkü görüşmede sağlanan ilerlemelerin BM Genel Sekreteriyle yapılacak görüşmede ele alınmaya devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın bugün yeni bir öneri gündeme getirdiğini ancak bunun “kabul edilebilir olmadığını” belirten Hristodulidis, bir soru üzerine ise “Athienu” (Kiracıköy) ve “Piroi” (Gaziler) sınır kapılarının açılmasının gündeme geldiğini, nihai olumlu sonuca varılamamasına karşın ilerleme kaydedildiğini söyledi.

“Kokkina” (Erenköy) konusunun ise müzakere masasında bulunmaya devam ettiğini belirten Hristodulidis, iki yeni sınır kapısının açılmasının olumlu bir unsur olduğunu ve bu kapıların aynı gün açılacaklarını vurguladı.

Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Türkiye’yi ziyaret edeceğine dikkat çekerek 2026 yılı sona ermeden genişletilmiş konferansın ileri götürülmesi amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması için çabaların sürmesine yönelik gelişmeleri beklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.