POLVAK’tan banka personeline mali suçlar konulu eğitim

Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK), Kıbrıs’ın kuzeyindeki banka personeline yönelik mali suçlarla mücadele konularında eğitim düzenledi.

POLVAK'tan verilen bilgiye göre, finans sektöründe güvenliğin artırılması, mali suçların önlenmesi ve banka çalışanlarının mesleki farkındalıklarının arttırılması amacıyla hayata geçirilen Yonca Projesi Sertifika Programı kapsamında, Polis Okulu Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim programına 6 bankadan 35 personel katıldı.

Eğitimde, uzmanlar mali suçlarla mücadele, sahtecilik, şüpheli işlemlerin tespiti ve finansal riskler konularında bilgi verdi. Program banka çalışanlarının karşılaşabilecekleri riskli durumları erken aşamada fark edebilmeleri ve şüpheli işlemler karşısında daha bilinçli hareket edebilmelerine yardımcı olma düşüncesiyle düzenlendi.