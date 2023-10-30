Mağusa – Lefkoşa anayolunda korkutan kaza: Alkollü sürücü tutuklandı

Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde dün akşam meydana gelen trafik kazası nedeniyle alkollü bir sürücü tutuklandı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 64 yaşındaki İsmail İbrahim, 212 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki araç ile sol şerit içerisinde ters istikamette Mağusa istikametine doğru dikkatsiz ve tehlikeli şekilde seyrettiği sırada Kent Plus Sitesi önlerine geldiğinde, o esnada sağ şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden 25 yaşındaki Osman Karabacak yönetimindeki aracın önünü tıkaması sonucu, araca çarpmamak direksiyonu ani sola kırıp aracının hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkıp takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

İbrahim ise Hurmalı Çember üzerine çıkarak durduğu kaza sonucu yaralanan olmadı.

İsmail İbrahim tutuklandı, olayla ilgili soruşturması sürüyor.