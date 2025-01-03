Lüksemburg, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 10 bin euro bağışladı

Lüksemburg Büyük Dukalığı, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 10 bin euro bağışladı. Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamada, 23 Aralık’ta alınan bu destekle 2018’den bugüne Lüksemburg’dan KŞK’ ya sağlanan mali yardımın toplam 18 bin euroya yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, bu bağışların, Komite'nin kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilerek ve ailelerine iade edilerek uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesi amacına katkıda bulunduğu belirtildi.

KŞK hakkında bilgiler aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: “KŞK, 1981 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından, Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleştirilen bir anlaşma ile kurulmuştur. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi Projesi, 2006 yılında aktif olarak işlev kazanmış ve kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik misyonlar üstlenmektedir. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1051 kişi kimliklendirilmiş ve usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek ailelerine teslim edilmiştir. Kayıp Şahıslar Komitesi, iki toplumlu yürütülen bu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duymaktadır.”