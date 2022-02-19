LTB eski Başkanı Yetkili hayatını kaybetti

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanı Burhan Yetkili hayatını kaybetti, Yetkili için yarın sabah Lefkoşa Belediyesi binasında tören düzenleneceği öğrenildi.

1990-1994 yılları arasında LTB Başkanı olarak görev yapan ve bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gören Burhan Yetkili bugün hayatını kaybetti, YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yetkili için yarın sabah 11.00’de Belediye binasında bir tören düzenleneceğini aktardı.