LTB çalışanı hayatını kaybetti
Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanı, Alayköy'de sakin Mert Fıskıkçı hayatını kaybetti.
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Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanı, Alayköy'de sakin Mert Fıskıkçı hayatını kaybetti.
Fıstıkçı geçtiğimiz gün iş yerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Fıstıkcı bugün tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
İki çocuk babası Mert Fıstıkcı’nın ölümü çalışma arkadaşları ile sevenlerini yasa boğdu.
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