Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Polisten suçüstü: 20 gram hintkeneviri ele geçirildi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, zanlının kanunsuz uyuşturucu madde alma ve bulundurma suçu olduğunu belirtti. 27 Temmuz’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından zanlı G.O.E’nin evinde uyuşturucu olduğu bilgisinin alındığı polis tarafından mahkemeye bildirildi. Ayni gün Narkotik ekibi tarafından zanlının evinde arama yapıldığını belirten polis, zanlının suç üstü yakalandığını ve tasarrufunda yaklaşık 20 gram ağırlığında Hint Keneviri olduğuna inanılan madde ele geçirdiğini bildirdi.

Zanlı suçunu itiraf etti

Polis, meseleyle ilgili zanlının ifadesini aldı. Gönüllü ifadede zanlı, 18.07.2021 tarihinde 500 TL karşılığında, aranan bir şahıstan tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu alıp tükettiğini itiraf etti. Yine ayni şahıstan olay günü de 500 ABD doları karşılığında, bahsi geçen 20 gram hintkenevirini aldığının tespit edildiğini anlattı.

3 gün tutukluluk kararı

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahsa müdahale etme durumu olduğunu söyledi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.