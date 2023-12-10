Lefkoşa'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında Kadir Aztekin, yönetimindeki araç ile yolun kenarında yaya olarak yürümekte olan Metin Köksal'a vurdu. Vurmanın etkisiyle ağır yaralanan Köksal, önce Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne ardından ise Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.

Polis açıklamsı:

10.12.2023 tarihinde, saat 17:20 sıralarında, Ortaköy'de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, Kadir AZTEKİN (E-70), yönetimindeki TRT 787 plakalı araç ile çift şeritli yolun soldan birinci şeridi içerisinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Tepe Home isimli iş yeri önlerine geldiğinde yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Metin KÖKSAL (E-61)'a aracının sol dikiz aynası ile çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Metin KÖKSAL kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.