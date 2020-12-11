Lefkoşa’da kaza: Vurdu, kaçtı

Lefkoşa, Küçükkaymaklı bölgesinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada salon araç ile komyon çarpıştı. HA 530 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu RD 504 plakalı araç ile çarpmıştı. Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza sonucu yaralanan HA 530 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ümit Ertuğrul (E-31), kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol kol kırığı teşhisiyle müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"11.12.2020 tarihinde, saat 19:30 raddelerinde, Lefkoşa'da Kahramanlar Sokak üzerinde, HA 530 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu güney istikametine seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip o esnada karşı istikametten gelen Yahya ACIR (E-34) yönetimindeki RD 504 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan HA 530 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ümit Ertuğrul (E-31), kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol kol kırığı teşhisiyle müşahede altına alınmıştır. Kaza sonucu olay yerinden ayrılan HA 530 plakalı araç sürücüsü aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir."