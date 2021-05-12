LEFKOŞA'DA KAHREDEN ÖLÜM

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan üzücü olayda Oğuz Alp hayatını kaybetti.



Polisin açıklamasına göre 56 yaşındaki Alp saat 19:30 sıralarında Sanayi Odası binası dışındaki yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybetti.



Aslen Lurucinalı olan Oğuz Alp'in Sanayi Odası yakınlarında iş yeri olduğu öğrenildi.



Polis açıklamasında Alp'in hayatına son verdiği üzerinde duruldu. Tanınmış iş insanı Cengiz Alp'in kardeşi Oğuz Alp'in ölümü büyük üzüntü yarattı.