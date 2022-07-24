Lefkoşa’da kadına şiddet!

Lefkoşa'da meydana gelen “kadına karşı şiddet” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı J.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis zanlının 23 Temmuz 2022 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da alkollü içki tesiri altında Hamitköy adresindeki evinin kiler kısmında eşini darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandığını, soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.