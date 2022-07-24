Lefkoşa’da kadına şiddet!
Lefkoşa'da meydana gelen "kadına şiddet" meselesiyle ilgili tutuklanan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.
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Lefkoşa'da meydana gelen “kadına karşı şiddet” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı J.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis zanlının 23 Temmuz 2022 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da alkollü içki tesiri altında Hamitköy adresindeki evinin kiler kısmında eşini darp ettiğini söyledi.
Polis, zanlının yapılan şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandığını, soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
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