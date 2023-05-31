Lefkoşa’da iç acıtan görüntüler…
Lefkoşa’da, ‘Dereboyu’ olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi’ne girişteki trafik ışıklarında duran araçlara, küçük yaştaki çocukların çorap ve tespih sattıkları gözlemlendi.
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Lefkoşa’da, ‘Dereboyu’ olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi’ne girişteki trafik ışıklarında duran araçlara, küçük yaştaki çocukların çorap ve tespih sattıkları gözlemlendi.
Bazı araçların camlarına vurarak elindekileri satmaya çalışan çocuğun, ilkokul çağında olduğu tahmin ediliyor…
Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik yaşanan göç olayları sonrası, trafik ışıkları ve market girişlerinde bu tip satışların arttığı ifade ediliyor.
Fotoğraflar: Erol Uysal
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