Lefkoşa'da gümrüksüz 700 kilo avokado
Lefkoşa'da gümrüksüz 700 kilo avokado ve 150 paket sigara tespit edildi
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Lefkoşa’da faaliyet gösteren işyerinde dün 09.30 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 150 paket sigara tespit edilerek emare alındı.
Polis açıklamasında bahse konu işyeri işletmecisi Ş.D'nin (E-44) tutuklandığı kaydedildi.
Öte yandan Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde, dün gece 23.30 sıralarında O.K'nin (E-55) kullanımındaki van araçta polis tarafından yapılan kontrolde, güneyden izinsiz olarak kuzeye ithal edildiği tespit edilen toplam 700 kilo gümrüğe beyan edilmemiş avokado meyvesi bulundu.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
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