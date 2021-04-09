Lefkoşa'da bazı yollar trafiğe kapanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi Su İşleri ve Altyapı Şubesi, Kermiya Bölgesi, Nazım Hikmet Caddesi’nde asfalt yama çalışması yapılacağından dolayı 10 Nisan yarın saat 08.00 itibarı ile kısmi yol kapatmaya gidileceğini duyurdu.

Kermiya Çemberi’ni Sivil Savunma Çemberi’ne bağlayan yolda yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun trafiğe açılacağı duyurulurken, sürücülerin çalışmalar esnasında trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.