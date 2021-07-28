Lefkoşa'da araç hırsızlığı: 2 tutuklu

Lefkoşa’da boş arazideki bir aracı çalan şahıs ile aracı sattığı şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi’nde bulunan boş arazi içinde muhafaza edilen araç çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.O. (E-30) tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada H.O.’nun, çaldığı aracı A.C.A.’ya (E-25) 500 ABD Doları karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. A.C.A.(E-25) da tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.