Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Boğazköy’de dün yapılan operasyonlarda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan toplam sekiz kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa’da, saat 15.00 sıralarında, polis tarafından K.A.A.A.A’nın (E-23) evinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda, söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü ile 3 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan bin 210 sterlin, 850 ABD doları ve 460 euro nakit para bulundu.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen B.C.Ş.(E-26), tutuklandı.

Uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçasını ağzına attı

Gazimağusa’da, saat 17.00 sıralarında, S.K. (E-67), evinde arama yapılacağı sırada polisleri görmesi üzerine kaçmaya çalıştı. O esnada elinde tuttuğu sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçasını önce ağzına koydu, ardından polis tarafından alıkonulduğu sırada ise ağzından çıkarıp yere attı.

Söz konusu kağıt parçası emare olarak alınırken, evde yapılan aramada, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan makas bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Şüpheli hareketleri ele verdi

Boğazköy’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, saat 19.30’da meydana gelen trafik kazası sonrasında, araç sürücüsü E.Ö.K’nin (E-24) şüpheli hareketleri sonucu aracında arama yapıldı.

Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan pipo bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Girne’de uyuşturucu

Girne’de, saat 20.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.D.P’nin (K-19) tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.Y. (E-20) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen U.K’nin (E-27) Girne’deki evinde ise, tasarrufunda yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir ucu yanık sarma sigara ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile hassas terazi bulundu.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen K.Ö.(E-23), Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tutuklandı.

Akabinde, K.Ö’nün Girne’deki evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.