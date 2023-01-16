Kuzeye ev yapıp yerleşen ilk Kıbrıslı Rum hayatını kaybetti

Kozanköy’deki 349 metrekarelik arazisi Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kararıyla 2018 yılında iade edilen, Kıbrıs’ın kuzeyine ev yapıp yerleşen ilk Kıbrıslı Rum Nikolas Skurides, hayatını kaybetti.

Skurides, 17 Ocak Salı günü saat 12:00'de Agios Dometios'taki Agios Georgios Kutsal Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Hatırlanacağı üzere; Skurides, Kıbrıs Türk basınından ilk kez YENİDÜZEN’e konuşmuştu.

Kozanköy’e yerleşme konusunda kararlı olduğunu ve hayatının kalan kısmını doğup büyüdüğü yerde yaşamak istediğini söylemişti.

Kozanköy’de doğup büyüdüğünü ve 15 Ağustos 1974’te köyü en son terk edenlerden olduğunu kaydeden Skurides, geçişler başladıktan sonra sürekli Kozanköy’e gittiğini ve köylülerle arkadaş olduğunu anlatmıştı.

Skurides, “2003’de köye gelip evimizin yıkılmış olduğunu görünce bu durum beni çok etkiledi, aylarca hasta yattım. Moral bozukluğuma rağmen gelmemezlik etmedim, köyüme gelmeye devam ettim. Öyle ki, günlük kahvemi köye gelip, Kıbrıslı Türklerle içmeyi tercih ettim. Onlarla da arkadaş oldum ve gelip onlarla köyümde kahve içerdim” diye konuşmuştu.

“Nikolas Skuridis dediğini yaptı…”

“Doğup büyüdüğüm yerde yeni anılar biriktiriyorum”