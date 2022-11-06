‘Kuşları gösterme’ bahanesi ile 12 yaşındaki çocuğa ‘cinsel saldırı ve taciz’den tutuklandı

Gönyeli’ de kendisine misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı A.K mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey zanlının 5 Kasım 2022 tarihinde, Gönyeli ’deki evine misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna, kuşları gösterdiği sırada cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu aktardı.

Polis olayın, küçük kızın annesine olanları anlatması üzerine ortaya çıktığı ve polise gelerek şikâyetçi olduklarını mahkemeye ifade etti.

Yapılan şikâyet üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve polise önce sözlü beyanda sonrada gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyleyen polis, zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.